FUSALMO anuncia al equipo salvadoreño que participará en la Competición FIRTS Global Challenge

La Fundación Salvador del Mundo (FUSALMO) llevó a cabo la Cena de la Alegría, con el objetivo de rendir cuentas, destacando y reconociendo el aporte significativo de aliados y colaboradores, quienes han sido clave en la ejecución de la primera Competición Nacional de Robótica STEAM Maker Challenge 2025.

A su vez, se presentó oficialmente al equipo seleccionado que representará al Team El Salvador en la Competición Internacional de Robótica FIRST Global Challenge, a realizarse en Panamá.

La jornada que reúne a líderes del sector privado, organismos internacionales y representantes de la sociedad civil, con el propósito de fortalecer alianzas estratégicas orientadas al desarrollo social, innovación educativa y tecnológica en El Salvador, inició con las palabras de Padre Pierre M. Vitelli SDB, Presidente de FUSALMO, quien destacó la importancia del trabajo conjunto entre los diferentes públicos de interés para generar oportunidades de desarrollo integral en beneficio de la niñez, adolescencia y juventud de El Salvador.

Uno de los momentos más inspiradores fue la ponencia de Gabriela Torres, CEO de Tecnologías Informáticas Roots, con la conferencia magistral “Juventud y Tecnología: El motor del futuro sostenible”. Asimismo, el Ing. Gerardo Simán, Presidente Ejecutivo de Banco Davivienda, reafirmó el compromiso del sector empresarial en la construcción de alianzas que fortalezcan la innovación, la educación y el desarrollo social del país.

La velada incluyó expresiones artísticas de jóvenes talentos, y concluyó con la entrega de reconocimientos a aliados y colaboradores que han acompañado la misión institucional de transformar vidas a través de la educación y la tecnología. Con la Cena de la Alegría, FUSALMO continúa fortaleciendo la innovación educativa y tecnológica, a través de las alianzas estratégicas, y preparando el camino para la segunda edición de la Competición Nacional de Robótica STEAM Maker Challenge 2026, un espacio que motiva a estudiantes de todo el país a desarrollar habilidades en ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas, fomentando la creatividad, el trabajo en equipo y la visión de futuro.