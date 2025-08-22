Anuncian a nuevo director técnico de la Selección Nacional Olímpica El Salvador 

La Selecta por medio de X anunció que Erick Dowson Prado será el nuevo Director Técnico de la Selección Nacional Olímpica El Salvador, que representará al país en los próximos Juegos Centroamericano 2025.

“¡Bienvenido, profe Erick Dowson Prado! Presentamos al nuevo director técnico de nuestra Selección Nacional Olímpica, quien liderará al combinado que defenderá los colores de El Salvador en los Juegos Centroamericanos 2025”, indicó La Selecta.

De acuerdo con las declaraciones brindadas por la Selecta, lo acompañará como parte del cuerpo técnico el profesor Mario Alberto Villatoro Ortez.

“¡Bienvenido, Erick. Unidos por un mismo sueño, seremos más fuertes!”, manifestó La Selecta.