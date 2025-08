Gobierno refuerza respaldo a ganaderos con jornadas de desparasitación para combatir el gusano barrenador

El Gobierno de El Salvador, a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), continúa fortaleciendo su apoyo al sector ganadero con acciones directas para prevenir y controlar el gusano barrenador del ganado. En el marco de estas iniciativas, se desarrolló una jornada de desparasitación en el distrito de El Paisnal, beneficiando a pequeños y medianos productores con atención veterinaria, aplicación de medicamentos y otros insumos gratuitos.

Durante la jornada, se aplicó ivermectina a bovinos de diversas familias ganaderas, con el objetivo de prevenir enfermedades que afectan la salud del hato y comprometen la producción lechera. Además, se brindó atención veterinaria a mascotas de la zona, promoviendo el bienestar integral de los animales domésticos y de producción.

Uno de los beneficiarios fue Mario Enrique Ronquillo, quien junto a su hija administra un hato de 60 reses, entre ellas 30 vacas lecheras. La familia produce diariamente unas 150 botellas de leche que comercializan en el cantón El Jicarón. “Tenía más de seis meses de no desparasitar por falta de mano de obra. Agradezco al Ministerio de Agricultura y Ganadería por los técnicos que nos han mandado. De no ser así, yo no hubiera podido hacer este trabajo”, expresó el ganadero.

Los ganaderos destacaron el compromiso del Gobierno por acercar los servicios de salud animal a las comunidades rurales. Estas jornadas no solo contribuyen al control del gusano barrenador, sino que también representan un alivio económico al evitar la compra de insumos y el pago de mano de obra.

Estas acciones forman parte de un plan nacional de prevención y control de plagas y enfermedades en animales, que se ejecuta en distintos puntos del país con el acompañamiento técnico del MAG, el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).