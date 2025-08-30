Irene Castillo y Pepe Barahona anuncian que serán papás: “Nuestro amor más bonito”

La dulce espera ha tocado las puertas de una de las parejas más queridas de la televisión salvadoreña. La presentadora Irene Castillo sorprendió a sus seguidores al compartir en sus redes sociales una emotiva noticia: ¡ella y su esposo, el también presentador Pepe Barahona, se convertirán en padres por primera vez!

Con un mensaje cargado de ternura y nostalgia, Irene recordó su infancia y la de Pepe para dar paso al anuncio que enterneció a sus fanáticos:

La publicación rápidamente se llenó de comentarios y felicitaciones, demostrando el cariño y admiración que la pareja ha cosechado a lo largo de su trayectoria en la televisión nacional.

Irene y Pepe, quienes han compartido proyectos profesionales y ahora comparten la mayor de las aventuras, se muestran ilusionados y agradecidos con lo que consideran un regalo perfecto de Dios.

Sin duda, este será un nuevo capítulo en sus vidas, lleno de aprendizajes, emociones y amor. Sus seguidores estarán atentos a cada etapa de este camino, acompañando a los futuros papás en una de las experiencias más transformadoras y felices de su historia.

¡Felicidades a Irena y Pepe!

