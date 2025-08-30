Colombia gana la competencia internacional Fuerzas Comando 2025 en El Salvador

Con la participación de 16 países, este viernes concluyó la 19.ª edición de la competencia internacional Fuerzas Comando El Salvador 2025, organizada por el Comando Sur de los Estados Unidos en coordinación con el Gobierno de El Salvador.

Durante más de una semana, equipos de élite militar se enfrentaron en intensas pruebas físicas y mentales, diseñadas para medir destrezas, habilidades tácticas y capacidad de respuesta en escenarios de alta exigencia. El evento, considerado una de las competencias más importantes en el ámbito de las fuerzas especiales del continente, reunió a delegaciones de América Latina y el Caribe.

El ministro de la Defensa Nacional, René Merino Monroy, expresó su agradecimiento al destacar que El Salvador fue elegido como sede de esta edición. “Es un honor haber albergado esta competencia de alto nivel, donde cada equipo puso en alto el nombre de su nación demostrando profesionalismo y compromiso”, señaló.

Tras las jornadas de competencia, Colombia se coronó campeona al alcanzar un puntaje de 1,955, consolidando su liderazgo en la tabla general. México obtuvo el segundo lugar con 1,812 puntos, mientras que El Salvador logró un destacado tercer puesto con 1,663 puntos, resaltando el esfuerzo de la delegación anfitriona.

El evento también incluyó una contienda senior entre altos mandos de las fuerzas especiales. En esta categoría, el propio ministro de Defensa salvadoreño se alzó con el primer lugar en las pruebas de pistola, fusil y en la clasificación overall, lo que reforzó la participación del país en el certamen.

Con esta edición, Fuerzas Comando reafirma su papel como un espacio de intercambio y cooperación entre naciones, fortaleciendo la preparación de las fuerzas especiales de la región ante los desafíos comunes de seguridad.