Ballet Folklórico Nacional celebra el Día Mundial del Folklore con presentaciones en el Teatro Nacional

El Ministerio de Cultura anunció que el Ballet Folklórico Nacional continúa con las celebraciones del Día Mundial del Folklore y todavía restan dos funciones para el disfrute del público salvadoreño y extranjero.

Las presentaciones tendrán lugar en el Teatro Nacional de San Salvador, este sábado 30 de agosto a las 5:00 p. m. y el domingo 31 a las 4:00 p. m..

Los boletos tienen un costo accesible: $1.75 para salvadoreños, $5 para residentes y $10 para extranjeros, con el objetivo de que más personas puedan acercarse a disfrutar de la riqueza cultural del país.

El Ballet Folklórico Nacional es una de las agrupaciones más representativas del arte escénico salvadoreño, reconocido por difundir y preservar las tradiciones a través de la danza, la música y los trajes típicos. Sus espectáculos se convierten en un homenaje a la diversidad cultural y a las raíces que forman parte de la identidad nacional.

Las autoridades de Cultura invitaron a la población a no perderse estas funciones, que forman parte de la agenda cultural del mes y representan una oportunidad para celebrar, en familia, el legado folklórico de El Salvador.