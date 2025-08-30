¡El Salvador cumple 1,000 días sin homicidios!

La Policía Nacional Civil de El Salvador (PNC), en conjunto con las autoridades salvadoreñas destacan que el país cumple 1,000 días sin homicidios.

El Salvador se convierte en un referente regional en materia de reducción de homicidios y recuperación de la paz, tras décadas marcadas por la violencia, destacan que este logro es alcanzado gracias al compromiso y la entrega de las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad, que trabajan para garantizar la paz y tranquilidad del país.

«1,000 días sin homicidios. Me recomendaron hacer una cadena nacional y dar un discurso para conmemorar este hito histórico: 1,000 días sin homicidios desde el inicio de nuestro Gobierno. Pero creo que en lugar de discursos, lo mejor es que hoy reflexionemos sobre lo que nuestro país ha vivido y sobre todas las fuerzas que intentaron impedir que llegáramos hasta aquí. Quienes siempre dicen “¡imposible!” desconocen el poder de pedir sabiduría a Dios y aceptar ser instrumentos de Él. ¡Gracias, Dios! Sin tu voluntad, NADA es posible», destacó el Presidente Nayib Bukele.