Este es el calendario y enfrentamientos de los Cuartos de Final de la Copa Centroamericana Concacaf 2025

Tras la conclusión de la Fase de Grupos de la Copa Centroamericana Concacaf 2025, Concacaf ha confirmado los enfrentamientos y el calendario de los Cuartos de Final, con los partidos de ida programados para el 23 al 25 de septiembre y los decisivos partidos de vuelta del 30 de septiembre al 2 de octubre.



La tercera edición de la competencia regional comenzó a finales de julio con una Fase de Grupos de 20 clubes. Durante cinco semanas, cada club jugó un total de cuatro partidos, dos en casa y dos de visita, y los dos primeros de cada grupo avanzaron a la Fase de Eliminación Directa. Estos ocho clubes son (la tabla de clasificaciones de la Fase de Grupos están disponibles aquí):



Grupo A: CD Plaza Amador (PAN), LD Alajuelense (CRC)

Grupo B: Sporting San Miguelito (PAN), Real CD España (HON)

Grupo C: FC Motagua (HON), CS Cartaginés (CRC)

Grupo D: Club Olimpia Deportivo (HON), Club Xelajú MC (GUA)



Formato Fase de Eliminación Directa



La Fase de Eliminación Directa incluye Cuartos de Final, Play-In, Semifinales y una Final, y todas las rondas incluyen partidos de ida y vuelta.



Para determinar los enfrentamientos de los Cuartos de Final y el camino de cada club hacia la Final, los cuatro ganadores de grupo se clasificaron del 1 al 4 y los segundos del 5 al 8 según su desempeño en la Fase de Grupos, con el mejor clasificado frente al peor clasificado.



Ganadores de Grupo



1. CD Plaza Amador (12 pts, +5 gd)

2. Club Olimpia Deportivo (10 pts, +8 gd)

3. FC Motagua (8 pts, +4 gd)

4. Sporting San Miguelito (7 pts, -1 gd)



Segundos Lugares de Grupo



5. Club Xelajú MC (9 pts, +5 gd)

6. LD Alajuelense (9 pts, +2 gd)

7. CS Cartaginés (7 pts, +9 gd)

8. Real CD España (6 pts, +2 gd)



Enfrentamientos Cuartos de Final



CF1: CD Plaza Amador vs Real CD España

CF2: Sporting San Miguelito vs Club Xelajú MC

CF3: Club Olimpia Deportivo vs CS Cartaginés

CF4: FC Motagua vs LD Alajuelense



Los cuatro ganadores de los Cuartos de Final avanzarán a las Semifinales y asegurarán un lugar en la Copa de Campeones Concacaf 2026 (consulte la lista de clubes ya clasificados aquí). Los cuatro cuartofinalistas perdedores avanzarán al Play-in de la Copa Centroamericana, donde se enfrentarán por los dos últimos lugares centroamericanos en la Copa de Campeones del próximo año.



El campeón del torneo recibirá un pase a los Octavos de Final de la Copa de Campeones de Concacaf, mientras que los clasificados restantes ingresarán a la competencia en la Primera Ronda.



Los aficionados podrán disfrutar de todos los partidos a través de los socios de televisión de la Confederación, incluidos ESPN | Disney+ (Centroamérica, Caribe y Sudamérica), Tubi (México), FOX Sports (USA – inglés), One Soccer (Canadá) y las plataformas oficiales de Concacaf para todos los demás territorios (sujeto a restricciones territoriales).



Calendario de la Copa Centroamericana Concacaf 2025

*Los horarios de inicio figuran en ET (local) y el club local aparece primero



Partidos de ida

Martes 23 septiembre 2025

22:00 (20:00) LD Alajuelense vs FC Motagua – Estadio Alejandro Morera Soto, Alajuela, CRC

Miércoles 24 septiembre 2025

22:00 (20:00) Club Xelajú MC vs Sporting San Miguelito – Estadio Cementos Progreso, Ciudad de Guatemala, GUA

22:00 (20:00) Real CD España vs CD Plaza Amador – Estadio Francisco Morazán, San Pedro Sula, HON

Jueves 25 septiembre 2025

22:00 (20:00) CS Cartaginés vs Club Olimpia Deportivo – Estadio Fello Meza, Cartago, CRC

Partidos de vuelta

Martes 30 septiembre 2025

22:00 (20:00) FC Motagua vs LD Alajuelense – Estadio «Chelato» Uclés, Tegucigalpa, HON

Miércoles 1 octubre 2025

20:00 (19:00) CD Plaza Amador vs Real CD España – Estadio Rommel Fernández, Ciudad de Panamá, PAN



Jueves 2 octubre 2025

20:00 (19:00) Sporting San Miguelito vs Club Xelajú MC – Estadio Universitario, Penenoné, PAN

22:15 (20:15) Club Olimpia Deportivo vs CS Cartaginés – Estadio «Chelato» Uclés, Tegucigalpa, HON



Semifinales & Play-In: 21–23 octobre y 28–30 octubre, 2025

Final: 25–27 noviembre y 2–4 diciembre, 2025