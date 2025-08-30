Capturan a hombre tras brutal agresión en Mejicanos

Un hombre identificado como Jonathan Amilcar Lemus Merino fue capturado en horas de la madrugada de este sábado en la comunidad Los Próceres, en Mejicanos, San Salvador Centro, luego de supuetamente vapulear a otro sujeto hasta dejarlo inconsciente.

De acuerdo con las autoridades, Lemus Merino golpeó a la víctima con puños, patadas e incluso piedras, agresión que quedó registrada en un video difundido en redes sociales.

Al ser consultado en el sistema ONI, el detenido aparece fichado como miembro activo de la pandilla MS-13, confirmaron las fuentes policiales.

La Fiscalía General de la República adelantó que será procesado por intento de homicidio y se le sumará el delito de agrupaciones ilícitas.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a denunciar hechos de violencia y destacaron que este tipo de capturas forman parte de los esfuerzos para garantizar la seguridad en las comunidades del país.