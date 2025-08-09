Katy Perry se ‘deja la piel’ en el escenario… y lo muestra sin filtros

Redacción: Hola

Katy Perry se ha convertido, sin proponérselo, en la protagonista indiscutible del verano. Primero fue su ruptura definitivacon Orlando Bloom tras casi una década de relación, confirmada el pasado 3 de julio en un comunicado conjunto en el que ambos anunciaban que “redefinían su vínculo para centrarse en la crianza compartida” de su hija Daisy Dove. Poco después, comenzaron a circular rumores sobre una posible nueva ilusión de la californiana: el exprimer ministro canadiense Justin Trudeau, de 53 años.

La cantante y el político fueron fotografiados cenando juntos en el exclusivo restaurante Le Violon de Montreal y paseando por el parque Mount Royal, según imágenes publicadas por TMZ y recogidas por distintos medios. Incluso Trudeau acudió, acompañado por su hija Ella-Grace, al concierto que Perry ofreció en el Bell Centre como parte de su gira Lifetimes. Fuentes cercanas citadas por la revista People aseguran que “conectaron al instante” y que “tienen mucho en común”, aunque ninguno de los dos ha confirmado públicamente la naturaleza de su relación.

Ahora, la cantante vuelve a acaparar titulares por algo muy distinto: los estragos físicos que está sufriendo durante su exigente gira mundial. Perry ha compartido en Instagram una serie de fotografías, donde una de ellas llama poderosamente la atención: la imagen de sus rodillas completamente desolladas tras una actuación, acompañada de un mensaje irónico “Fue un tobogán sobre mis rodillas… normalmente hace que la gente diga ‘¡ahhh!’, pero esta vez me hizo decir ‘¡arghhh!’”, decía en el texto a su amiga Lauren Gluckcman, que también publicó en el carrusel de imágenes.

(katyperry)

(katyperry)

La foto, tomada mientras se relajaba en una bañera, muestra los estragos físicos de una coreografía que, aunque espectacular, le costó literalmente la piel. Perry, que ha bautizado esta gira como una celebración de toda su trayectoria musical, está entregándose por completo en cada concierto. Y eso incluye movimientos arriesgados, vuelos sobre el público y una cercanía con sus fans que va más allá de lo habitual.

Otros incidentes durante sus conciertos

Esta no es la primera vez que la gira Lifetimes pone a prueba su resistencia. Hace apenas un mes, durante su concierto en San Francisco, la cantante vivió un momento de tensión cuando la plataforma en forma de mariposa que la elevaba sobre el público falló en pleno vuelo mientras interpretaba el tema Roar. El mecanismo descendió bruscamente, obligándola a sujetarse con fuerza para no caer e intentar mantener el equilibrio. Aunque logró estabilizarse y continuar con la actuación, el susto fue evidente.

Y como si eso no fuera suficiente, hace solo unos días, en Detroit, otro episodio puso a prueba su temple. Mientras interpretaba The One That Got Away, invitó a varios fans a subir al escenario. Una de ellas, McKenna, se desmayó por la emoción. Perry interrumpió el show, se arrodilló junto a la joven, le ofreció agua y permaneció a su lado hasta que llegaron los servicios médicos y la evacuaron. Visiblemente afectada, la californiana pidió al público una oración por la chica: “Querido Dios, rezamos por McKenna y para que se recupere por completo y vuelva más brillante y mejor que nunca”, dijo desde el escenario, aún conmovida por todo lo sucedido.

Este tipo de gestos han reforzado la imagen de Katy Perry como una artista comprometida no solo con su música, sino con su público. “A veces eres tan valiente y puedes subir al escenario, y resulta abrumador. Entiendo esa sensación”, comentó más tarde a Billboard, en referencia al incidente de la chica

La gira Lifetimes, que arrancó en abril para promocionar su álbum 143, ha recorrido ya Estados Unidos, México, Canadá y Australia. En septiembre llegará a Sudamérica, y en octubre y noviembre aterrizará en Europa, con dos fechas confirmadas en España: el 9 de noviembre en Barcelona y el 11 en Madrid. Entre cambios de vestuario, vuelos acrobáticos y momentos íntimos con su hija Daisy Dove, que la acompaña en el tour, Katy Perry está demostrando que, a pesar de los contratiempos, sigue siendo una fuerza imparable sobre el escenario. Y si hay que dejarse la piel —literalmente— para que el espectáculo continúe, ella lo hace sin dudaraty