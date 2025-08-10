Capturan a 28 personas por diferentes delitos cometidos en San Salvador Oeste 

La Fiscalía General de la República (FGR), informó que, en San Salvador Oeste, luego de meses de investigación realizaron ordenes de captura en contra de 28 personas por diferentes delitos.

“Luego de meses de investigación, la FGR ordenó la detención de 28 personas por diferentes delitos cometidos en San Salvador Oeste”, mencionó la FGR.

Entre los delitos que se les adjudican a los detenidos están: Estafa; Apropiación indebida de vehículo automotor; Usurpación de inmueble️; Estafa por medios informáticos; Amenazas con agravación especial ️y Agresión sexual en menor o incapaz.

“En uno de los casos, uno de los capturados se hizo pasar por amigo de la víctima. Le hizo creer que vivía en el extranjero y que vendría al país con regalos para ella y a sus hijos”, manifestó la FGR.

“Otro de los capturados se hacía pasar por vendedor de carros usados en redes sociales. Una de las víctimas lo contactó para pedirle información sobre un vehículo en específico. Cuando llegaron a un acuerdo, este sujeto le pidió cierta cantidad de dinero a la persona en concepto de adelanto, pero luego de recibir el dinero en su cuenta bancaria bloqueó a la víctima”, agregó.