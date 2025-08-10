FAS golea a Municipal Limeño  

Los tigrillos se alzan en lo alto de la Liga Mayor de Futbol. Fas con una goleada de 4-1 al Municipal Limeño se mantiene en el primer de la LMF.

El partido se disputó en el estadio Dr. Ramón Flores Berríos, con la ventaja del Municipal Limeño desde el minuto 6. Erik Correa abrió el marcador, siendo el único gol del cuadro, al 36´ Edgar Medrano puso la paridad en el resultado y Jorge Cruz al 46´ aventajo a los santanecos.

Para el segundo tiempo la tanda de goles siguió para el Fas, Yan Maciel Santos al 60´ anotó el tercer tanto y Kevin Sanramaria al 90+2′ puso el último clavo en el ataud de Municipal Limeño.

Entre otros partudism Inter FA y CD Platense empató 2-2. mientras que Alianza cayó 0-2 ante Isidro Metapán