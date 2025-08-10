MARN: “Este domingo tendremos lluvias y tormentas puntuales por influencia de vaguadas” 

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informó que para este domingo se esperan lluvias y tormentas puntuales por influencia de vaguadas y flujo del este acelerado.

“este domingo tendremos lluvias y tormentas puntuales por influencia de vaguadas y flujo del este acelerado. Mañana: ambiente fresco con cielo parcialmente nublado en occidente y poco nublado en el resto del país”, dijo el MARN.

De acuerdo con las declaraciones brindadas por el MARN, para la tarde, habrá ambiente cálido con lluvias y tormentas puntuales en cordillera volcánica y cadena montañosa norte.

“Noche: ambiente fresco con lluvias y tormentas en zona central y occidental, con énfasis en los departamentos de: Cabañas, Cuscatlán, San Salvador, La Libertad, La Paz, Santa Ana y Ahuachapán”, dijo el MARN.