Little Jesus conquistó el corazón de los salvadoreños con su indie, luces y buena vibra

Por Nicole Barrera

La noche del 30 de agosto, el Museo MARTE se llenó de música, luces y mucha energía con el esperado concierto de Little Jesus, una de las bandas más queridas del indie latinoamericano.

La velada arrancó con la presentación del talento salvadoreño Cazzeros, quien se ganó la aceptación total de todos los asistentes al concierto, estos cada vez más ansiosos por ver a la banda principal. “Desde que salieron los primeros acordes ya sabíamos que sería una gran noche”, comentó Andrea López, asistente al concierto.

A las 9:30 p. m., Little Jesus subió al escenario rodeado de gritos de sus fans que habían estado esperando desde tempranas horas de la noche. Abrieron con «El show debe continuar», su más reciente éxito, seguido por la nostálgica «En los años maravillosos». Después de su tercera canción, Santiago Casillas se dirigió al público con un mensaje de cariño y agradecimiento, antes de seguir con «TNA».

Para muchos, fue más que un concierto. “Verlos en vivo aquí en El Salvador es un sueño hecho realidad. Fue mágico, la energía de la banda y del público fue increíble”, agregó Andrea.

Una noche que quedará grabada en la memoria de sus fans y que confirma que el indie pop latino sigue pisando fuerte en Centroamérica.