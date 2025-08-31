Ovación en CDMX: Shakira comparte escenario con Belinda en su gira mundial

La noche del sábado en Ciudad de México fue una montaña rusa de emociones ante más de 50 mil personas. Shakira, en pleno concierto de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, sorprendió a todos cuando invitó a Belinda al escenario para cantar juntas Día de enero, una de las baladas más queridas de la colombiana, que en esta versión adquirió un nuevo significado, marcado por la sororidad y el respeto mutuo entre ambas artistas.

El Estadio GNP Seguros se vino abajo en aplausos cuando Shakira presentó a Belinda como «una mujer talentosa, perseverante y hermosa» con la que no podía evitar sentirse feliz y orgullosa de compartir escenario en su onceavo concierto en la capital mexicana. Belinda apareció radiante, con un look blanco con plumas y brillo, mientras Shakira lucía espectacular con un enterizo lleno de pedrería. Desde el primer verso, la química entre ambas fue mágica y así lo transmitieron al público.

La interpretación fue íntima, emotiva y muy poderosa. Belinda, visiblemente conmovida, se arrodilló al final de la canción y mostró su admiración a Shakira: «Te amo. Gracias por esta oportunidad. Te amamos. Eres una gran mujer, eres increíble. Esto es algo que nunca voy a olvidar”. Y sí, todos los que estaban ahí tampoco lo olvidarán.