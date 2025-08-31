La selección sub-17 viaja a España para serie de amistosos internacionales

La selección de fútbol sub-17 de El Salvador, beneficiaria del Programa Esfuerzo y Gloria, llegó a Madrid, España, donde fue recibida por Óscar Aguilar, ministro consejero de la embajada salvadoreña, y Lissette Guardado, cónsul en la capital española.

La Azulita se desplazará en breve hacia Sevilla, donde el 2 de septiembre disputará un amistoso ante el Real Betis. Esta será la primera prueba para el equipo en territorio europeo, en la que los jugadores podrán medir su nivel frente a clubes profesionales de renombre.

Posteriormente, el equipo se enfrentará al Atlético de Madrid el 6 de septiembre y cerrará su gira europea enfrentando al Olympique de Marsella el 10 de septiembre, completando así una serie de encuentros que buscarán fortalecer su preparación de cara a futuros compromisos internacionales.

Durante su estancia en España, la delegación tendrá la oportunidad de adaptarse a las condiciones de juego en Europa, mejorar la coordinación táctica y reforzar la experiencia de los jugadores.