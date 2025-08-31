Inter F.A. separa a su auxiliar técnico por extravío de carnés de jugadores ante FAS

El Club Inter F.A. anunció este sábado la separación inmediata de su auxiliar técnico, Juan Carlos Mejía, tras un incidente ocurrido en la jornada 8 del torneo, cuando varios carnés de jugadores fueron olvidados y extraviados, lo que impidió la participación de los futbolistas en el duelo frente al Club Deportivo FAS.

Según el comunicado oficial del club, la decisión responde a “una falta grave” que afectó directamente el funcionamiento y desempeño del equipo, reiterando que este tipo de acciones “no pueden ser permitidas bajo ninguna circunstancia”.

Inter F.A. subrayó su compromiso con la seriedad, el respeto y la responsabilidad en cada una de sus labores, buscando siempre el bienestar deportivo e institucional.