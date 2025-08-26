MARN: “Este martes se esperan lluvias y tormentas puntuales” 

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informó que para este martes se espera que se presenten lluvias y tormentas puntuales en algunos puntos del territorio salvadoreño.

“Este martes se esperan lluvias y tormentas puntuales en puntos de las zonas central y occidental del país”, manifestó el MARN.

La Cartera de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que habrá un ambiente muy cálido en el día y fresco por la noche, y una mañana con cielo mayormente despejado, sin lluvias.

“Tarde: lluvias en la cordillera Apaneca–Ilamatepec y norte de Santa Ana, Chalatenango y Morazán”, dijo el MARN.

Mientras que para la noche se espera que se presencien tormentas puntuales en Cuscatlán, San Salvador, La Libertad y Sonsonate.