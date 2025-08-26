El Salvador vibró con la final de la Tiki League 2025, con Ron Botrán como anfitrión 

La coctelería Tiki vivió una de sus noches más memorables en El Salvador el pasado 25 de agosto, cuando se celebró la final nacional de la Tiki League 2025. Nueve bartenders finalistas pusieron a prueba su ingenio y técnica en una competencia donde el ron fue el protagonista indiscutible, de la mano de Ron Botran, patrocinador oficial del evento.

Con su origen en la cultura polinesia reinterpretada por la mixología de los años 30 y 40, la coctelería Tiki es sinónimo de creatividad, exotismo y celebración. Más que un estilo de cocteles, representa una experiencia sensorial que combina frutas tropicales, especias y presentaciones artesanales. Su expansión en Latinoamérica ha encontrado en la Tiki League y el Latin America Cocktail Championship (LACC) una plataforma ideal para consolidar la tendencia y dar visibilidad al talento regional.

En esta edición, los 9 finalistas salvadoreños demostraron su talento preparando cocteles únicos con Ron Botran como base, resaltando tanto la versatilidad de la marca como la riqueza cultural que encierra el ron en la historia latinoamericana. El ganador de la competencia fue Javier Polanco, quien participó con su creación, el coctel «El Imposible», a base de Ron Botran 8 Años, carambola horneada, arrayán, jarabe de agave y jengibre, licor de maracuyá y de avellana. Polanco obtuvo el pase para representar a El Salvador en la final global del LACC a celebrarse en nuestro pais del 12 al 15 de octubre.

“Cada coctel fue una muestra de creatividad y orgullo. Esta competencia no solo exalta la coctelería Tiki, también refleja cómo la comunidad de bartenders en El Salvador se abre camino en el escenario internacional”, señaló Jessica Bazán, Gerente de País de Licores de Guatemala.

Por su parte Carlos Riveros, conocido como Tiki Man y creador de la Tiki League, destacó: “La Tiki League se ha consolidado como un movimiento cultural y profesional en la región. Reunir a los mejores bartenders y verlos experimentar con Ron Botran, demuestra que el futuro de la mixología latinoamericana es emocionante y lleno de innovación”.

Este movimiento ha logrado posicionar al ron como estandarte de la coctelería Tiki y, en particular, a Ron Botran como un referente de calidad, sostenibilidad y liderazgo en la categoría premium.