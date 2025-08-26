Capturan a hombre que causo un accidente de tránsito en San Martín 

La Policía Nacional Civil (PNC), informó sobre la captura de Luis Antonio Cornejo Rosales de 42 años, a quien se le atribuye un accidente de tránsito por manejar en estado de ebriedad.

“Luis Antonio Cornejo Rosales de 42 años, ocasionó un accidente de tránsito en la calle a San José Guayabal, distrito de San Martín, San Salvador Este”, manifestó la PNC.

De acuerdo a las declaraciones brindadas por la PNC, el deteneido se conducía en una motocicleta y chocó contra otra, ambos motociclistas fueron trasladados a un centro asistencial.

“Al hacerle el alcotest resultó con 41° de alcohol. Ambos motociclistas fueron trasladados a un centro asistencial. Cornejo Rosales será remitido por conducción peligrosa”, dijo la PNC.