MARN: “Este viernes continúan las lluvias debido a la influencia de una Onda Tropical” 

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informó que para este viernes se espera que continúen las lluvias en el país debido a la influencia de una Onda Tropical.

“Este viernes continúan las lluvias debido a la influencia de una Onda Tropical. Por la mañana el cielo estará poco nublado, sin lluvias”, mencionó la Cartera de Medio Ambiente.

De acuerdo con el MARN, la tarde se esperan lluvias y tormentas en la cordillera volcánica y franja norte, principalmente en Apaneca-Ilamatepec, El Bálsamo, en el norte de Santa Ana, Chalatenango, Morazán y La Unión

“Por la noche, las tormentas se concentrarán en la zona central y oriental, incluyendo el Área Metropolitana de San Salvador, La Libertad, Cuscatlán, San Vicente, Usulután y San Miguel, desplazándose hacia occidente”, dijo el MARN.