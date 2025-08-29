El Gobierno de España cifra en 393.279 las hectáreas afectadas por los incendios en 2025

Madrid, 29 ago (EFE).- El Gobierno español estimó este viernes que ascienden a 393.278,99 las hectáreas (ha) afectadas por los incendios en 2025, hasta el pasado día 24, la mayor parte este mes de agosto.

Según publica este viernes el Ministerio español para la Transición Ecológica en su página web, estos datos de 2025 (393.278,99 hectáreas afectadas) superan a los de 2022 (253.251 hectáreas), que hasta ahora se consideraba el peor año en cuanto a superficie calcinada.

Además, este año se superó la media de hectáreas quemada en los diez últimos años, que se cifraba en 79.882 ha desde 2015, con relación a las 99.369 hasta el 24 de agosto pasado.

De acuerdo con el ministerio, en lo que va de año se han registrado en España 53 grandes incendios (de más de 500 hectáreas), cuando la media desde 2015 estaba en 17.

En relación a la vegetación leñosa, ardieron 21.508,73 hectáreas de arbolado, así como 48.206,79 ha de matorral y monte abierto y 29.653 de pastos y dehesas.

El martes pasado, el Gobierno de España aprobó la declaración de zonas afectadas por emergencias climáticas (incendios e inundaciones) en 16 de las 17 regiones españolas y puso en marcha el procedimiento para que los damnificados puedan solicitar ayudas y subvenciones.

Para sus estimaciones de hectáreas afectadas este año por el fuego dadas a conocer hoy, el ministerio tuvo en cuenta las cifras aportadas por las distintas regiones y las estimadas por el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS, en sus siglas en inglés).

(c) Agencia EFE