Alonso: Soy optimista, aunque no veo factible discutirle la ‘pole’ a los McLaren

El doble campeón mundial español Fernando Alonso (Aston Martin), que marcó el segundo tiempo en los entrenamientos libres para el Gran Premio de Países Bajos, el decimoquinto del Mundial de Fórmula Uno, declaró este viernes, tras haber brillado de nuevo, en el circuito de Zandvoort, que es «optimista», pero que «no» ve «factible discutirle la ‘pole’ a los McLaren».

Alonso, en una segunda juventud a los 44 años, completó una sensacional actuación en la que, tras firmar el cuarto crono en la sesión matinal, en la vespertina -en la que todos marcaron sus vueltas rápidas- se quedó a sólo 87 milésimas del mejor tiempo, que firmó el inglés Lando Norris; y mejoró en dos al otro McLaren, el del australiano Oscar Piastri: líder del Mundial con 284 puntos, nueve más que su compañero.

«Claro que soy optimista, pero no creo que esté a nuestro alcance luchar con los McLaren por la ‘pole’ mañana», declaró este viernes el doble campeón mundial asturiano, de cuya primera de las 32 victorias que cuenta en la F1 (en Hungría) se cumplieron 22 años el pasado domingo; y que hace dos temporadas firmó, al acabar segundo en esta pista, uno de sus 106 podios en la categoría reina.

«Soy algo más optimista que otros viernes que hicimos, eso está claro», apuntó Alonso, que al acabar quinto el Gran Premio de Hungría, la última carrera antes del parón, logró en el Hungaroring su mejor resultado de la temporada.

«En Hungría fuimos fuertes y aquí en Zandvoort seguimos mostrando buen ritmo en los entrenamientos libres. Sabemos, obviamente, que sólo se trata de unos libres, pero está bien ver nuestros tiempos ahí arriba; así que veremos qué se puede hacer mañana», comentó el genial piloto asturiano, asimismo campeón del mundo de resistencia (WEC), categoría en la que, entre otras, festejó dos victorias en las prestigiosas 24 Horas de Le Mans (Francia).

No obstante, Fernando ve poco factible discutirle la ‘pole’ a los dominantes McLaren, que, sobre el papel y salvo histórico descalabro, se jugarán el título entre ellos.

«No. La verdad es que no creo que esté a nuestro alcance luchar con los McLaren; pero puede que lo hagamos con alguno de los equipos punteros, como Mercedes, Ferrari o Red Bull. No parecen estar muy alejados, así que intentaremos estar en esa pelea», comentó Alonso tras acabar segundo los entrenamientos libres para el Gran Premio de Países Bajos, que se completarán este sábado horas antes de la muy importante calificación; en un circuito en el que es muy complicado adelantar. EFE

