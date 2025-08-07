Muere a los 48 años Brandon Blackstock, exmarido de la cantante Kelly Clarkson

Redacción HOLA

Brandon Blackstock, veterano manager de talentos y exesposo de Kelly Clarkson, ha fallecido a los 48 años a causa del cáncer que le diagnosticaron hace tres años. Su familia confirmó la noticia a través de un comunicado difundido este 7 de agosto.

«Con gran tristeza compartimos la noticia de que Brandon Blackstock ha fallecido. Brandon luchó valientemente contra el cáncer durante más de tres años. Falleció en paz y rodeado de su familia. Agradecemos sus pensamientos y oraciones, y pedimos que respeten la privacidad de la familia en este momento tan difícil», reza el comunicado

Blackstock deja atrás cuatro hijos: Savannah y Seth de un matrimonio anterior, así como River y Remington, fruto de su matrimonio con Clarkson. Además, tenía un nieto, Lake, nacido en 2022. Sobrevive también a su padre, Narvel Blackstock, sus hermanas Shelby, Shawna y Chassidy, y su exmadrastra, Reba McEntire.

Tan solo un día antes del anuncio de su fallecimiento, Clarkson publicó un mensaje en Instagram en el que explicaba que posponía su residencia en Las Vegas para estar junto a sus dos hijos debido a la enfermedad de su padre. En sus propias palabras: «Aunque normalmente mantengo mi vida personal en privado, este último año el padre de mis hijos ha estado enfermo y en este momento necesito estar plenamente presente para ellos. Lamento sinceramente a todos los que compraron entradas para los shows y agradezco mucho su gracia, amabilidad y comprensión».

La relación de Kelly Clarkson y Brandom Blackstock

La relación comenzó casi hace dos décadas. Su primer encuentro fue en mayo de 2006 en un ensayo para los Premios de la Academia de Música Country, donde Blackstock, entonces casado con Melissa Ashworth, trabajaba como representante.

Años después, se reencontraron en el Super Bowl y comenzaron a salir. Se casaron en octubre de 2013, y Clarkson escribió posteriormente en 2015 la emotiva balada Piece By Piece, sobre la estabilidad que Blackstock trajo a su vida en aquel entonces.

Blackstock, quien también representó a Blake Shelton, finalmente se convirtió en el representante de Clarkson. «No habría contratado a Brandon si no hubiera visto de primera mano lo bueno que es en eso y lo mucho que se preocupa por Blake», declaró Clarkson a Marie Claire en 2018.

Clarkson solicitó el divorcio en 2020, alegando «diferencias irreconciliables». El proceso fue difícil y muy publicitado. El divorcio se formalizó en 2022, y Clarkson aceptó un pago único de 1,3 millones de dólares, 115.000 dólares mensuales de manutención conyugal hasta enero de 2024 y 45.601 dólares mensuales de manutención infantil.