Cerro Verde reabre cabañas para pernoctar en vacaciones

El Parque Natural Cerro Verde reabrirá las seis cabañas para albergar a turistas nacionales y extranjeros en estas fiestas agostinas. El objetivo es ofrecer espacios de pernoctación a los visitantes en esta época de vacaciones.

En esta temporada muchos optan por disfrutar entre la naturaleza, ríos y volcanes, teniendo como opción el Cerro Verde, donde se puede convivir en familia; de ahí la importancia en ofrecer esta alternativa a los turistas.

El precio es de $50 por noche, para dos personas y $75 para cuatro personas. Cabe mencionar que solo se puede hacer reservación a través del numero 7508-9098.

El Cerro Verde cuenta con una extensión de 54 manzanas, además de tener senderos interpretativos, caminatas al volcán Ilamatepec y volcán de Izalco.

Los horarios al publico es de lunes a domingo de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. La entrada tiene un costo de $1.50 para nacionales y 3.00 para extranjeros.