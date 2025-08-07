Lady Gaga lidera nominaciones a los Premios MTV 2025

Abracadabra, siente el ritmo bajo tus pies: Lady Gaga está de vuelta en la cima.

La música de “Mayhem” encabeza las nominaciones a los Premios MTV a los Videos Musicales (VMAs) 2025 con 12, poniendo fin a la racha de dos años de Taylor Swift en el primer lugar.

Gaga está nominada a mejor colaboración, pop, dirección, dirección de arte, cinematografía, edición, coreografía, efectos visuales, así como canción, video, álbum y artista del año.

Completando la categoría de artista del año, cuyos nominados se anunciaron el martes, están Bad Bunny, Kendrick Lamar, Morgan Wallen y The Weeknd, así como Beyoncé y Swift. Estas dos últimas son especialmente destacables porque están empatadas en el título de mayor cantidad de premios VMAs en su carrera. Cada una tiene 30.

La ceremonia de tres horas se transmitirá en vivo por CBS el domingo 7 de septiembre a las ocho de la tarde hora del Este y cinco de la tarde hora del Pacífico, transmitido en vivo desde la Arena UBS, justo afuera de la ciudad de Nueva York. También se transmitirá simultáneamente en MTV y estará disponible para streaming en Paramount+. Un show previo en vivo de una hora se emitirá a través de Paramount Media Networks.