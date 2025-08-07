Estados Unidos ofrece $50 millones por Nicolás Maduro

El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump aumentó este jueves (07.08.2025) de 25 a 50 millones de dólares la recompensa por «información que conduzca al arresto» del gobernante de Venezuela Nicolás Maduro, reiterando acusaciones que lo relacionan con el narcotráfico y grupos criminales.

En un vídeo publicado en X, la fiscal general de Estados Unidos Pam Bondi acusó a Maduro de colaborar con grupos criminales como el Tren de Aragua, el cártel de los Soles y el cártel de Sinaloa.

Nicolás Maduro «es uno de los mayores narcos del mundo y una amenaza a nuestra seguridad nacional, razón por la que duplicamos la recompensa», anunció la fiscal general estadounidense.

Estados Unidos ofrecía anteriormente una recompensa de 25 millones de dólares por información relacionada con Maduro, según el Departamento de Estado.

«Bajo el liderazgo del presidente Trump, Maduro no escapará a la justicia y pagará por sus despreciables crímenes”, amenazó Bondi, tras afirmar que el Departamento de Justicia ha incautado más de 700 millones de dólares en activos vinculados a Maduro, incluidos dos aviones privados, y dijo que 7 millones de toneladas de cocaína incautadas se habían rastreado directamente hasta el líder chavista.