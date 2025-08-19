MultiMoney presenta “Asistencia para mascotas” como nuevo beneficio para sus clientes de Ahorro y Crédito

Con el compromiso de seguir innovando en sus servicios y aportar valor real a sus clientes, MultiMoney anuncia la integración del nuevo beneficio “Asistencia para mascotas”, disponible para quienes tienen una cuenta de ahorro activa o son usuarios de la línea de crédito.

Este nuevo beneficio responde para atender el creciente interés de las familias salvadoreñas en el bienestar integral de sus mascotas, brindando soluciones prácticas y atención especializada tanto para perros como para gatos. Entre sus beneficios destacan la orientación veterinaria telefónica, consultas de emergencia, vacunación, traslados por accidente o enfermedad, paseo y guardería, además de baño y peluquería posteriores a un incidente.

También incluye pipetas antipulgas, asistencia legal y acceso a una red exclusiva de proveedores especializados. Con esto, garantizan que sus clientes dispongan de soluciones efectivas y oportunas, tanto para situaciones de emergencia como para el cuidado cotidiano de sus mascotas.

“En MultiMoney nos esforzamos por crear soluciones que acompañen a nuestros clientes en su día a día. Sabemos que las mascotas son parte esencial de sus vidas y por eso este beneficio se incorpora como una muestra de nuestro compromiso con su bienestar”, expresó Paola Salgado, Gerente de Mercadeo MultiMoney El Salvador.

MultiMoney reafirma su solidez y respaldo al estar autorizada y supervisada por la Superintendencia del Sistema Financiero, así como contar con el respaldo del Instituto de Garantía para Depósitos, lo que garantiza la seguridad y confianza en cada uno de sus servicios.

“Invitamos a todas las personas que se preocupan por el bienestar de sus mascotas a abrir su cuenta de ahorro en MultiMoney o acceder a nuestra línea de crédito, diseñada para apoyarte cuando más lo necesitas”, añadió Paola Salgado.

Con este lanzamiento, MultiMoney continúa consolidando su posición como una entidad cercana, confiable e innovadora en el sector de servicios financieros en El Salvador.

Para más información acerca de cómo activar este beneficio, los clientes pueden ingresar a la app de MultiMoney o en redes sociales como MultiMoney El Salvador.

Acerca de MultiMoney

MultiMoney es una Sociedad de Ahorro y Crédito (SAC) que opera en el mercado salvadoreño desde 2014, la cual está supervisada por la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) y es miembro del Instituto de Garantía de Depósitos (IGD), a través del cual los depósitos están garantizados hasta US$11,951.00