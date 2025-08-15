Paula Blasi, primera líder del Tour de Romandía tras ganar la CRI inaugural

Redacción Deportes, 15 ago (EFE).- La española Paula Blasi, del UAE Team ADQ, es la primera líder del Tour de Romandía (Suiza) femenino de ciclismo, tras ganar este viernes la primera etapa, una contrarreloj individual de 4,4 kilómetros entre Huémoz y Villars-sur-Ollon.

Paula Blasi, de 22 años, logró su cuarta victoria profesional y la primera en una cita del UCI World Tour.

La ciclista de Esplugues de Llobregat marcó un tiempo ganador de 11:17.69 minutos a una media de 23,374 km/h.

Superó por 17.06 segundos a la eslovena Urška Žigart (AG Insurance-Soudal) y por 18.50 a la francesa Juliette Labous (FDJ-SUEZ).

Este sábado se disputa la segunda de las tres etapas del Tour de Romandía, de 123,2 kilómetros entre Conthey y La Tzoumaz.

