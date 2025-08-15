Fallece David Mendoza a los 79 años, quien por décadas deleitó a los salvadoreños con el programa «la risa es saludable»

La radio esta de luto, ya que se ha confirmado el fallecimiento del reconocido locutor y comediante David Mendoza, quien por más de 30 años deleitó a los salvadoreños con el programa «la risa es saludable», transmitida por la radio YSKL «La Poderosa».

Mendoza era originario del cantón Portezuelo, Santa Ana, nacido un de diciembre de 1945. sus estudios primario los realizó en la «Cuidad Morena», donde luego se trasladó a San Salvador a estudiar el bachillerado en el Instituto Nacional Francisco Morazán (INFRAMEN).

Con sus chistes y ocurrencias lograba provocar sonrisas a la fiel audiencia de la radio, manteniéndose activo en la grabación de programas llenos de anécdotas y carcajadas hasta sus últimos años.

«Era un hombre jovial, amigable y genuino de esos que saludan con el corazón y siempre tenía un comentario amable o una broma en el momento preciso», expresó la emisora.

La falta de su inconfundible voz deja un vacío irreparable entre su público, en su programa y en aquellos que crecieron escuchando su gran sentido del humor.