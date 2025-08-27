Reportan tiroteo en una escuela católica de Minneapolis 

La CNN informó por medio de su página web sobre un tiroteo ocurrido en Minneapolis, en esta ocasión fue en una escuela católica llamada Escuela Católica Anunciación.

Según la policía en un “acto de violencia deliberada”, el tiroteo ocurrió durante la misa de la escuela para celebrar la primera semana de clases.

Las autoridades afirman que el atacante disparó a través de las ventanas contra las personas sentadas en las bancas. Se reportan 17 heridos hasta el momento.

El atacante está muerto, informaron las autoridades. Niños de entre 6 y 14 años reciben tratamiento por lesiones en un sistema de salud del área de Minneapolis, algunos de ellos en estado crítico.