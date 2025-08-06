Trump rechaza comparar a Bukele con dictadores de la región

El gobierno de Estados Unidos ha afirmado que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no debe ser comparado con mandatarios de países que considera dictaduras. Esto, luego de que su partido y aliados eliminaran los límites al mandato presidencial.

Bukele compartió este martes en su cuenta de X (antes Twitter) un fragmento del comunicado estadounidense que respalda esa postura.

Según una declaración enviada por el Departamento de Estado a The Associated Press, el cambio constitucional en El Salvador fue aprobado por una Asamblea «elegida democráticamente».

«Les corresponde a ellos decidir cómo debe gobernarse su país», añadió el gobierno estadounidense.

“Rechazamos la comparación del proceso legislativo de El Salvador, basado en la democracia y constitucionalmente sólido, con regímenes dictatoriales ilegítimos en otras partes de nuestra región”, concluye el comunicado.