BangShowbiz

Al asesino de John Lennon se le ha negado la libertad condicional por decimocuarta vez.

Mark David Chapman disparó al cantante de los Beatles afuera de su edificio de apartamentos en Manhattan en diciembre de 1980 y fue sentenciado a entre 20 años y cadena perpetua en agosto del año siguiente; recientemente hizo un nuevo intento de liberación.

El Departamento de Correcciones y Supervisión Comunitaria del estado reveló que el asesino de 70 años compareció ante una junta de libertad condicional el 27 de agosto, pero su solicitud fue denegada.

La transcripción de la última audiencia aún no está disponible.

Sin embargo, en una audiencia de 2022, Chapman admitió que sabía que sus acciones eran «malvadas».

Él dijo: «No voy a culpar a nada ni a nadie por haberme traído hasta aquí. Sabía lo que hacía y sabía que era malo, sabía que estaba mal, pero deseaba tanto la fama que estaba dispuesto a darlo todo y quitar una vida humana».

Al negarle su liberación en 2022, la junta de libertad condicional dijo que el asesinato del cantante de Imagine dejó «al mundo recuperándose del vacío que usted creó».

Chapman disparó a Lennon después de viajar de Hawái a Nueva York y horas antes, el cantante -que tenía 40 años cuando murió- firmó una copia de su recientemente lanzado álbum,Double Fantasy.

Y en 2012, el asesino admitió que dudó antes de cometer el acto fatal.

Dijo: «No fue del todo despiadado, pero la mayor parte sí. Intenté decirme a mí mismo que me fuera. Pensé: ‘Tienes el álbum, llévalo a casa, enséñaselo a tu esposa, todo estará bien. Pero estaba tan obligado a cometer ese asesinato que nada me habría sacado de ese edificio».

Chapman, quien está encarcelado en el centro penitenciario Green Haven en Nueva York, será elegible para libertad condicional en febrero de 2027.

El ex asistente personal de Lennon, Dan Richter (que vivió y trabajó con la estrella y su esposa Yoko Ono como su asistente personal entre 1969 y 1973) admitió anteriormente que sintió que la falta de seguridad del cantante condujo a su asesinato, ya que no debió usar la puerta principal de su edificio de apartamentos.

Así lo dijo al periódico Daily Telegraph: «Esa puerta era un punto peligroso. Se podía identificar y evitar. Y había una puerta lateral que pudo haber usado».

También recordó que temía que John estuviera a punto de ser asesinado durante una visita para conocer a Bob Dylan en el Hotel Plaza de Nueva York.

Dan salió primero del auto para verificar que el área fuera segura, pero quedó aterrorizado cuando un hombre se acercó rápidamente a ellos mientras metía la mano en su bolsillo.

Añadió: «Pensé que iba a morir. ¡Resultó que era guardia de seguridad del hotel que venía a ver si necesitábamos ayuda! Entonces me di cuenta de que Bob estaba allí de pie todo el tiempo, totalmente desapercibido, con uniforme de camuflaje, riendo».