Red Week Claro viene con quince días de ofertas para todo el país

Con el objetivo de celebrar el mes de la Independencia, Claro hace regresar una de sus campañas más esperada: RED WEEK , que esta vez se mantendrá por dos semanas con promociones exclusivas en tecnología y conectividad para que sus clientes nuevos y actuales puedan estrenar, renovar o adquirir los servicios de Claro.

Desde el jueves 11 hasta el 25 de septiembre los salvadoreños podrán acceder a un amplio catálogo de ofertas en smartphones, planes pospago 360°, prepago y servicios fijos con internet de nueva generación.

“RED WEEK no es solo una campaña de precios bajos, es parte de una experiencia completa para los usuarios de Claro El Salvador porque además de la oportunidad de acceder a un nuevo smartphone, incluso de última generación, pueden disfrutar de apps ilimitadas, más gigas y una conexión completa a toda hora y en todo lugar. Estamos cumpliendo nuestro propósito de acercar aún más la tecnología a nuestros clientes, en todo el país”, expresó Álvaro Chutin, Gerente de Mercadeo de Claro El Salvador.

Entre las irresistibles ofertas que trae este RED WEEK de Claro en planes Pospago 360° hay equipo de última generación sin primas y cuotas irresistibles como: el iPhone 15 y el iPhone 16 con ¡Cero Prima! Y en planes increíbles.

También están a precios de locura los modelos: Samsung A36 con prima de $40.00 y plan incluido por $36.00; Samsung A16 con prima de $30.00 en plan de $27.00; Honor X6C con plan de $27.00 y Xiomi Redmi Note 14 Pro en plan de $41.00, ambos con Cero Prima, además de otros equipos que puedes consultar en las tiendas Claro, WhatsApp 6060-5555 o en la Página Web: www.claro.com.sv

Todos los planes incluyen apps ilimitadas (WhatsApp, Facebook, Instagram, Spotify, Waze y X), así como gigas para TikTok y YouTube. Los clientes Full Claro reciben automáticamente doble de datos gratis.

Para quien prefiere un servicio prepago, este RED WEEK también trae opciones que no pueden dejar pasar: Motorola E15 por $70.00, Honor X5B por $80.00, ZTE Blade A75 por $95.00 y Motorola G15 a solo $115.00. Por la compra de cualquiera de estos Smartphones recibes 4GB para Tik Tok y YouTube + 20GB de navegación libre por 15 días.

Con esta nueva edición del RED WEEK, Claro El Salvador reafirma su compromiso de acercar la mejor tecnología a sus clientes, con precios accesibles y beneficios que los mantienen siempre conectados.

«Celebre la independencia consintiéndose este mes de septiembre con las ofertas que más le convienen. Son 15 días de precios irresistibles con esta campaña RED WEEK que pone a su disposición lo mejor en tecnología al mejor precio», dijo Claro

Para más información de las ofertas y promociones del RED WEEK te invitamos a visitar nuestra página web www.claro.com.sv o a través de nuestras redes sociales: FB como Claro El Salvador y en TW e IG como @claroelsalvador.