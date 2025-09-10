Anuncian miércoles con ambiente cálido y cielo nublado

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), indicó que para este miércoles se espera que haya un ambiente cálido durante el día mientras habrá probabilidad de lluvia para la tarde y noche.

“Este miércoles, el ambiente será muy cálido en el día y fresco en la noche y madrugada️. Mañana: cielo parcialmente nublado, con posibilidad de chubascos desde el mediodía”, dijo el MARN.

La Cartera de Medio Ambiente indicó que por la tarde, se prevé la presencia de lluvias y tormentas en la franja volcánica y cadena montañosa, con énfasis en la zona occidental.

Mientras que para la noche tormentas en la zona norte, occidente y oriente, baja probabilidad de lluvias en la zona central.