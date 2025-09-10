Incautan más de 1.4 toneladas de droga en la Bocana El Cordoncillo 

El Presidente de la República, Nayib Bukele, informó que la Marina Nacional volvió a golpear al narcotrafico con una incautación de más de una tonelada de droga, concretamente de cocaína.

“Nuestra Marina Nacional vuelve a golpear al narcotráfico internacional. A 900 millas náuticas (1,667 km) al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, Estero de Jaltepeque, ubicamos bultos con cocaína flotando en altamar, que serían recogidos posteriormente por estructuras criminales”, dijo el mandatario.

De acuerdo con el presidente, la Marina nacional incautó 1.4 toneladas de cocaína valorada en $35 millones de dólares.

“Con este nuevo decomiso, ya sumamos 37.2 toneladas de cocaína incautadas entre 2024 y lo que va de 2025, con un valor estimado de $932.4 millones de dólares”, dijo el presidente Nayib Bukele.