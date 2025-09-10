Puma Energy trae a El Salvador la emoción de la CONMEBOL Libertadores

La pasión del fútbol sudamericano llega a El Salvador con la alianza entre Puma Energy y la CONMEBOL Libertadores, que permitirá a miles de salvadoreños vivir experiencias únicas a través del programa de lealtad Puma PRIS.

Como parte de este acuerdo, Puma Energy lanza en el país la promoción “Llévate la pelota oficial de la CONMEBOL Libertadores”, vigente desde este 9 de septiembre en todas las estaciones Puma y tiendas Super 7. La dinámica premia la fidelidad de los clientes y tiene como máximo atractivo cuatro viajes dobles a la gran final de la Libertadores, que se disputará el 29 de noviembre en Lima, Perú.

¿Cómo participar?

Los usuarios de la aplicación Puma PRIS podrán llevarse la pelota oficial del torneo de tres maneras:

• Canjeando 1,800 puntos PRIS

• Con 500 puntos PRIS + $13

• O adquiriéndola directamente por $18 en efectivo

Cada balón adquirido equivale a una oportunidad para los sorteos de los viajes dobles. Y si el pago se realiza desde la App Puma PRIS, la oportunidad de ganar se duplica.

Fechas Clave:

La promoción estará disponible hasta el 30 de noviembre o hasta agotar existencias. Los sorteos se llevarán a cabo el 7 de octubre en Puma Madre Selva y el 6 de noviembre en Puma San Antonio Abad.

Los premios incluyen boletos aéreos, hospedaje, traslados y entradas para la gran final para dos personas. Los balones adquiridos después de estas fechas ya no participarán en la dinámica.

Una experiencia de pasión y energía

“Sabemos que el fútbol es pasión y energía, y en Puma Energy queremos acercar esa emoción a nuestros clientes. Con Puma PRIS no solo ofrecemos ahorro y beneficios exclusivos, también experiencias que hacen vibrar a los salvadoreños, como la oportunidad de estar en la gran final de la CONMEBOL Libertadores”, afirmó Marcela Zamudio, gerente de Marketing de Puma Energy El Salvador.

Esta promoción también estará disponible en otros países de la región, con dinámicas adaptadas a cada mercado: Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, Paraguay y Argentina.

Con esta iniciativa, Puma Energy reafirma su compromiso de traer a los salvadoreños felicidad, pasión y experiencias únicas a través de Puma PRIS.