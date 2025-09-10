Conoce los resultados finales de las Eliminatorias Sudamericanas

Tras los resultados de los últimos partidos de las eliminatorias sudamericanas, ya se consolidaron las selecciones que irán al mundial, mientras que Bolivia tiene oportunidad en el repechaje.

Los equipos clasificados para el mundial son: Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia que va de repechaje.

Bolivia consiguió su boleto de repechaje tras vencer a Brasil. Miguel Terceros con un único gol al 45+4′ desde punto penal fue el que marco la diferencia para conseguir su sueño.

Por otro lado, Colombia apagó el sueño de Venezuela tras derrotarlo 6-3 quien también estaba a pocos puntos de conseguir el repechaje.