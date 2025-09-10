Jamaica consigue su segunda victoria en las eliminatorias de la Concacaf 

Jamaica sigue en el primer puesto del grupo B. El cuadro caribeño derrotó 2-0 a Trinidad y Tobago, consiguiendo los importantes tres puntos más en las eliminatorias de la Concacaf.

El partido disputado en el National Stadium Independence Park fue de buen pie para los jamaiquinos. Para el 36’ Bailey Cadamarteri anotó el primer gol, mientras que Jon Russell al 57′ marcó el segundo tanto.

Siguiendo en el grupo B, la Curazao se impuso 3-2 en contra de Bermudas. Curazao abrió el marcador, Tahith Chong anotó al 14′ y al 26′ dejando el 2-0, sin embrago, Kane Crichlow al 35′ puso el 2-1 y Djair Parfitt-Williams puso la paridad en el marcador. Para el segundo tiempo Tyrese Noslin al 75′ puso la victoria a Curazao.

Jamaica takes the lead in Group B 📈 pic.twitter.com/rcIbVNO80g — Concacaf (@Concacaf) September 10, 2025

Para el grupo C, Honduras vapuleo a Nicaragua. Para este encuentro en el primer tiempo no hubo goles, pero en el segundo tiempo llegaron para Honduras, Romell Quioto al 47′ y Alexy Noel Vega al 90+1′ dejo el contundente 2-0.

Por otro lado, en el grupo C, Costa Rica y Haití volvieron a empatar, pero esra vez con un 3-3.

https://x.com/Concacaf/status/1965636713671221468