Ciclista muere tras ser atropellado en Usulután Oeste 

La policía Nacional Civil (PNC), informó sobre el fallecimiento de un ciclista tras sufrir un accidente de tránsito en la calle que del distrito de Jiquilisco conduce al distrito de Puerto El Triunfo, Usulután Oeste.

“Un ciclista murió atropellado en la calle que del distrito de Jiquilisco conduce al distrito de Puerto El Triunfo, Usulután Oeste, en las inmediaciones del cantón Chaguantique”, dijo la PNC.

En este incidente, lamentablemente el conductor responsable huyó del lugar.

Por otro lado, en San Miguel, se reportó un accidente de tránsito entre una rastra y un vehículo sedán estuvieron involucrados.

Socorristas de Cruz Verde se movilizaron al lugar para brindar asistencia, pero confirmaron que dos personas ya no presentaban signos vitales dentro del automotor.