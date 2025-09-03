MARN: “Se esperan lluvias y tormentas puntuales por influencia de vaguadas” 

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informó que para este miércoles, por influencia de vaguadas se espera que haya lluvias y tormentas puntuales en el territorio salvadoreño.

“Este miércoles se esperan lluvias y tormentas puntuales por influencia de vaguadas”, dijo el MARN.

La Cartera de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que para el miercoles habrá un ambiente muy cálido en el día y fresco en la noche y madrugada.

“Por la tarde: tormentas puntuales en cordillera Apaneca–Ilamatepec, norte de Santa Ana y Chalatenango; baja probabilidad en cordillera del Bálsamo”, mencionó el MARN en redes sociales.

“Por la noche: lluvias y tormentas en la zona occidental y Chalatenango; puntuales de rápido desplazamiento en el Área Metropolitana de San Salvador y zona oriental”, añadió el MARN.