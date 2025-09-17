Dedican sorteo Lotra al Día de la Independencia

La Lotería Nacional de Beneficencia dedicó el Sorteo LOTRA N.° 420 al día de la independencia, resaltando los cambios grandes que se han hecho en el territorio salvadoreño a lo largo de los años.

«Para nosotros, la independencia no solo se recuerda en la historia, también se vive en lo cotidiano: en cada “buenos días” que da esperanza, en cada “por favor” que abre puertas y en cada “gracias” que reconoce al otro. Creemos que la verdadera transformación comienza en cada salvadoreño», dijo el LNB

En la previa del sorteo compartieron una entrevista con Ivonne Nóchez, patinadora del Programa Esfuerzo y Gloria. Ella reafirmó por qué está entre las mejores del mundo al ganar dos medallas de oro en los Juegos Mundiales Chengdú 2025: Oro en los 100 metros carriles con un tiempo de 10.702 segundos y Oro en los 200 metros meta contra meta con 18.698 segundos, superando a rivales de élite como la francesa Haila Brunet y la belga Fran Vanhoutte.

Ivonne es un orgullo nacional. Su carrera en el patinaje de velocidad ha sido brillante desde joven, acumulando títulos nacionales, panamericanos y mundiales. Sus triunfos celebran su esfuerzo incansable y elevan al deporte salvadoreño, inspirando a nuevas generaciones de atletas.

«Como patrocinadores oficiales del deporte nacional, nos llena de orgullo apoyar y resaltar a jóvenes que, con su talento, demuestran que un nuevo El Salvador comienza en cada uno de nosotros», indicó la LNB.

Estos son los resultados del Sorteo LOTRA N.° 420:

Primer Premio: $390,000 – Billete N.° 02864 Vendido.

Segundo Premio: $20,000 – Billete N.° 34894 Vendido.

Tercer Premio: $10,000 – Billete N.° 35868 Vendido.