El Atlético homenajea a Diogo Jota en Anfield

Madrid, 16 sep (EFE).- El Atlético de Madrid rindió este martes homenaje a Diogo Jota, exjugador rojiblanco fallecido en accidente de tráfico el pasado 3 de julio, al depositar un ramo de flores en el espacio memorial en recuerdo del futbolista portugués situado en el estadio de Anfield, donde el equipo madrileño se mide este miércoles al Liverpool en la Liga de Campeones.

Enrique Cerezo, presidente del club, y Koke Resurrección, capitán del equipo, fueron los encargados de depositar el ramo, según informó la entidad española.

En el verano de 2016, Diogo Jota fichó con 20 años por el Atlético de Madrid, procedente del Paços de Ferreira a cambio de 7 millones de euros, pero tan solo jugó un encuentro amistoso en el conjunto rojiblanco, el 12 de agosto de 2016 contra el Cádiz en el Trofeo Carranza, con empate a uno. Entró al terreno de juego en el minuto 61 del partido.

(c) Agencia EFE