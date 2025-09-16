Reportan 12 personas lesionadas en accidente de tránsito en Autopista Comalapa

Elementos de la Cruz Verde Santa Anita atendieron un aparatoso accidente de tránsito sobre el kilómetro 9 de la autopista Comalapa, en el cual se reportaron a un total de 12 personas lesionadas.

«Elementos de Cruz Verde Santa Anita fueron alertados de un accidente de tránsito donde una Coaster perdió el control luego de que un vehículo sedan le invadiera el carril», indicó Cruz Verde.

En el lugar atendieron a dos personas que sufrieron mayor daño en sus brazos, Una de las victimas fue auxiliada en el lugar, mientras que la otra víctima fue trasladada hacia un centro asistencial.