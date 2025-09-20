Florinda Meza habla de lo que más le enojó sobre la serie de ‘Chespirito: Sin Querer Queriendo’: ‘Un daño tan grande’

La actriz mexicana Florinda Meza volvió a pronunciarse sobre la bioserie Chespirito: Sin querer queriendo. Desde la nostalgia de revivir Qué bonita vecindad hasta la indignación que le provocan algunas escenas del proyecto, la artista de 76 años aseguró que la producción es una “fantasía” y que “todo es falso”.

Durante su participación en el matutino Hoy Día, de Telemundo, y en el programa La Mesa Caliente, Meza criticó fuertemente la serie producida por Roberto Gómez Fernández y Paulina Gómez, hijos de Roberto Gómez Bolaños.

“Por años se hizo creer al público que sería una biografía y luego, cuando ya se hace la presentación en la prensa, dicen que es una fantasía (…) Toda la serie, todo es falso”, declaró la viuda del comediante, con quien estuvo casada entre 2004 y 2014.

Gómez Fernández ya había aclarado en entrevistas anteriores que la producción contiene elementos de ficción, utilizados como recurso narrativo para condensar la etapa más exitosa de su padre en ocho episodios, mostrando sus aciertos y errores como ser humano.

Sin embargo, para Meza esta explicación no es suficiente. “Utilizan pequeños fragmentos de mi vida y de la vida de Roberto para luego descontextualizarlos. Están anacrónicamente puestos y entrelazados en miles de mentiras y eso es ilegal”, señaló.

La actriz lamentó especialmente lo que considera un daño al legado artístico de Gómez Bolaños:

“El daño tan grande que le hicieron a la imagen de Roberto, a su legado, a su epitafio, lo llenan de excremento porque él era un hombre muy sencillo, no era esa frivolidad que piensan. Ni fue un mal padre, ni fue un mal esposo, nada de eso es verdad”, afirmó.

Asimismo, rechazó la forma en que la bioserie presenta a Gómez Bolaños como un joven inexperto que buscaba oportunidades en la industria. “Roberto no era un principiante ni un jovencito que persiguiera ejecutivos. Él ya era un escritor con gran trayectoria, con muchos éxitos, con más de 50 películas escritas”, puntualizó.