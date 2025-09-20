Pronóstico del clima: lluvias y nubosidad marcarán este sábado

Si tienes planes para este sábado, toma en cuenta que el cielo estará mayormente nublado y se esperan lluvias en diferentes zonas del país, de acuerdo con el pronóstico oficial.

De acuerdo al informe del Ministerio de Medio Ambiente, por la mañana, el cielo se presentará parcialmente nublado, con precipitaciones en las cordilleras Apaneca–Ilamatepec, El Bálsamo y en sectores de la costa central y oriental.

Durante la tarde, se prevé un aumento en la nubosidad, con lluvias sobre la cordillera volcánica que se extenderán hacia la zona norte, el Área Metropolitana de San Salvador y Santa Ana.

En la noche, las lluvias se mantendrán principalmente en el norte del territorio, disminuyendo de forma gradual hacia la madrugada.

Los vientos provendrán del suroeste con velocidades entre 10 y 20 km/h. El ambiente será cálido durante el día y más fresco en horas nocturnas y de madrugada.