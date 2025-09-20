Mujer en estado de ebriedad provoca accidente y es detenida por conducción peligrosa

La Policía Nacional Civil informó que durante la noche del viernes fueron capturados dos conductores peligrosos en distintos puntos del occidente del país.

Una de las detenidas es Idalma de Jesús González Sandoval, de 45 años, quien, según la policía, ocasionó un accidente sobre la 19 calle oriente de Santa Ana Centro. Tras realizarle la prueba de alcotest, resultó con 159° de alcohol en sangre, por lo que será procesada por conducción peligrosa.

En otro hecho, fue arrestado David Alberto Ortiz Sánchez, de 39 años, en la Urbanización Nuevo Lourdes, de Colón, La Libertad Oeste. El hombre presentó 270° de alcohol y además impactó contra un vehículo que estaba estacionado, detalló la institución policial en sus redes sociales.

Ambos casos serán remitidos a las instancias correspondientes.