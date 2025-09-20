Alianza vence a Águila y cierra la primera vuelta en la segunda posición

El Alianza se impuso 1-2 al Águila en el estadio Cuscatlán, en el partido pendiente de la jornada 8 del torneo Apertura 2025, y cerró la primera vuelta como sublíder en solitario.

Los albos sumaron su sexta victoria consecutiva y alcanzaron 24 puntos, quedando a dos del líder Firpo (26). Por su parte, los migueleños se quedaron en la sexta casilla con 12 unidades.

El equipo de Ernesto Corti golpeó temprano: apenas al minuto 1, Andrés Hernández abrió el marcador tras una asistencia de Leonardo Menjívar. Posteriormente, al 40’, William Canales amplió la ventaja con un remate de primera dentro del área.

Águila, dirigido por Daniel Messina, logró reaccionar en el tramo final y descontó con tanto de Sebastián Julio, pero no le alcanzó para evitar la derrota.

El partido también dejó preocupación en Alianza por la lesión de su capitán, Henry Romero, quien salió en camilla tras resentirse de la rodilla. El cuerpo médico descartó una rotura de ligamento, pero se evalúa si se trata de un esguince o una distensión.

Con este resultado, los albos confirman su buen momento y se perfilan como uno de los principales contendientes al liderato del torneo.

