Ordenan la deportación de Mario Guevara

Una corte apelaciones ordeno que el periodista salvadoreño, Mario Guevara, sea deportado, a pesar de que un juez le concedió la libertad bajo fianza.

El Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ, alertó que Guevara, considerado “el único periodista encarcelado en Estados Unidos, se enfrenta a una deportación inminente tras cargos relacionados a su transmisión en vivo de las autoridades”.

Mario Guevara, de 47 años, huyó de El Salvador hace dos décadas y ganó seguidores como periodista independiente cubriendo temas de inmigración en el área metropolitana de Atlanta.