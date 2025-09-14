Impacto de rayo deja a dos personas fallecidas y varias lesionadas en El Paisnal

Comandos de Salvamento atendió un siniestro ocurrido en la cancha de la cabaña, en El Paisnal donde un rayo impacto, dejando como resultado a dos personas fallecidas y personas lesionadas.

«8 personas lesionadas y 2 fallecidas es el saldo que produjo un impacto de un rayo en la cancha de la cabaña, El Paisnal», mencionó comandos de salvamento.

Destacaron que los lesionados han sido trasladados hacia la unidad de salud de Aguilares por vehículos particulares que se encontraban en el lugar, entre las víctimas hay un menor de edad.

